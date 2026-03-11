بلدة انصارية.. مدمرة وخالية من سكانها (فيديو)

كشفت مصدر دبلوماسي غربي لـ"الجديد" ان رئيسي الجمهورية والحكومة بدآ بتشكيل وفد لبنان للتفاوض المباشر مع إسرائيل، على ان يضم الوفد شخصية شيعية لا تمثل الثنائي الشيعي لكنها لا تستفزه، ولم يستبعد المصدر ان يكون الاتصال الثلاثي مساء اليوم بين الرؤساء الفرنسي واللبناني والسوري له علاقة بذلك، في ضوء المعلومات التي تفيد بأن الرئيس ماكرون وبالتنسيق مع دول كبرى يساهم في فكرة المفاوضات المباشرة التي اقترحها رئيس الجمهورية في مبادرته، والتي قد تتم بالتزامن مع مفاوضات مباشرة على المسار السوري – الإسرائيلي.