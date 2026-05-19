لبنان أمام مرحلة حساسة ودقيقة.. واسرائيل تتقدّم!

عاد التصعيد إلى الواجهة الميدانية، وسط معطيات عن فرملة سياسية لبنانية لكل الإتصالات المرتبطة بتثبيت وقف إطلاق النار، ومع عودة السفيرين سيمون كرم وميشال عيسى الى سيستأنف العمل على تحضير الجولات التالية من التفاوض بشقيها التقني والسياسي.

وفي المعلومات أن لا يزال على موقفه الثابت وهو وقف كامل لإطلاق النار، ليكون ركيزة يركن اليها في الخطوات اللاحقة، مصادر دبلوماسية قالت للجديد إن الاسرائيلية ستواصل تقدمها باتجاه النبطية والشقيف وعدد من النقاط للضغط على لبنان في المرحلة المقبلة.



وفي معلومات الجديد أن جلسة التفاوض المقبلة امامها تحديات كبيرة منها مسألة تشكيل لجنة مشتركة بين لبنان وإسرائيل وما ستصل اليه في اجتماعات التي تصفها المصادر بـ "الدقيقة والحساسة جداً"، وتضيف المصادر: هناك ترقب دولي لموقف لبنان الرسمي من طرح تشكيل قوة خاصة في لحصر السلاح.



وبانتظار الموفدين الدوليين، ينحصر بسبل بلورة أفكار عربية ودولية وتحديدا فرنسية لمرحلة ما بعد اليونيفيل وكيفية مساعدة لبنان، وبحسب المعلومات هناك عمل على بلورة فكرة تشكيل قوات دولية تحل مكان اليونيفيل ولكن من خارج مظلة قوات .