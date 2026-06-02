مصادر بعبدا للجديد: هناك طروحات عملية من الجانبين اللبناني والإسرائيلي وأيضا الوسيط الأميركي حول صيغ معينة لوقف إطلاق النار

رويترز عن مصادر: ترامب وجه فانس بالتحدث في أحاديث خاصة حول انفتاحه على وقف إطلاق النار ما دام سيتم تلبية مطالب أميركية معينة بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز