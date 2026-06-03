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مصادر دبلوماسية للجديد: فرنسا ترفض الاحتلال إلا أنها بالتوازي تدعو الى معالجة ملف السلاح غير الشرعي
2026-06-03 | 13:05
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مصادر دبلوماسية للجديد: فرنسا ترفض الاحتلال إلا أنها بالتوازي تدعو الى معالجة ملف السلاح غير الشرعي
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