حرب الشروط تربك المسار (تابعوا النشرة المسائية)

الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح خطرة وقائد وحدة الاستطلاع التابعة للواء غفعاتي في الاشتباك بزوطر الشرقية جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح خطرة وقائد وحدة الاستطلاع التابعة للواء غفعاتي في الاشتباك بزوطر الشرقية جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح خطرة وقائد وحدة الاستطلاع التابعة للواء غفعاتي في الاشتباك بزوطر الشرقية جنوب لبنان

مراسل الجديد : انقطاع الكهرباء عن بلدات السريرة والقطراني وداريا وشبيل بسبب القصف الذي تعرضت له بلدة القطراني عصراً