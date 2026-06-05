حرب الشروط تربك المسار (تابعوا النشرة المسائية)

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الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح خطرة وقائد وحدة الاستطلاع التابعة للواء غفعاتي في الاشتباك بزوطر الشرقية جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح خطرة وقائد وحدة الاستطلاع التابعة للواء غفعاتي في الاشتباك بزوطر الشرقية جنوب لبنان
مراسل الجديد : انقطاع الكهرباء عن بلدات السريرة والقطراني وداريا وشبيل بسبب القصف الذي تعرضت له بلدة القطراني عصراً
مراسل الجديد : انقطاع الكهرباء عن بلدات السريرة والقطراني وداريا وشبيل بسبب القصف الذي تعرضت له بلدة القطراني عصراً
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