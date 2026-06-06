📺 جولة على "المناطق التجريبية" (في النشرة المسائية)

مراسل الجديد في واشنطن: الوفدان اللبناني والإسرائيلي تفاوضا اليوم حول تمديد وقف النار او تثبيته وعلى موعد جولة المفاوضات المقبلة كما جرى البحث في مسألة "المنطقة التجريبية"