مراسل الجديد: وقوع إصابات في الغارات على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور منذ قليل

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الرئيس عون: نسعى إلى دولة تسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات وتُحترم فيها حقوق المواطن
الرئيس عون: نسعى إلى دولة تسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات وتُحترم فيها حقوق المواطن
الرئيس جوزاف عون في ذكرى تأسيس قوى الأمن: لقد أثبت رجال قوى الأمن في أحلك الظروف وأشدّها وطأةً أنهم مع رفاقهم العسكريين سياج منيعٌ يقف بين اللبنانيين والفوضى
الرئيس جوزاف عون في ذكرى تأسيس قوى الأمن: لقد أثبت رجال قوى الأمن في أحلك الظروف وأشدّها وطأةً أنهم مع رفاقهم العسكريين سياج منيعٌ يقف بين اللبنانيين والفوضى
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خاص الجديد
محليات
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إصابات
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منطقة
المساكن
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مصادر سياسية للجديد: توجّس من امكانية استمرار الهجمات في لبنان في الأيام المقبلة ريثما تتبلور الأمور ودخول التسوية حيز التنفيذ
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