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أكسيوس عن مسؤول أميركي: القوات الأميركية هاجمت عدة أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار إيرانية في محيط مضيق هرمز
أكسيوس عن مسؤول أميركي: القوات الأميركية هاجمت عدة أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار إيرانية في محيط مضيق هرمز
ترامب: أؤمن بالرد بقوة وهذا نهجي ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك
ترامب: أؤمن بالرد بقوة وهذا نهجي ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك
التلفزيون الإيراني: تعرضت نقطتان في جاسك وجبل مباركة لقصف من قبل العدو
التلفزيون الإيراني: تعرضت نقطتان في جاسك وجبل مباركة لقصف من قبل العدو
ترامب لـABC: أعتقد أن ردنا يجب أن يكون قويًا جدًا قويًا جدًا وهذا بالضبط ما هو
ترامب لـABC: أعتقد أن ردنا يجب أن يكون قويًا جدًا قويًا جدًا وهذا بالضبط ما هو
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خاص الجديد

في النشرة بعد قليل مباشرة.. جوائز اضافية لمشتركي tod

2026-06-09 | 12:34
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في النشرة بعد قليل مباشرة.. جوائز اضافية لمشتركي tod
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مراسل الجديد: وقوع إصابات في الغارات على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور منذ قليل
مصادر سياسية للجديد: توجّس من امكانية استمرار الهجمات في لبنان في الأيام المقبلة ريثما تتبلور الأمور ودخول التسوية حيز التنفيذ

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