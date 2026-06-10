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2026-06-10 | 11:53
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مصدر أمني لـ"الجديد": رصد قوة إسرائيلية مؤلفة من جرافة و 3 اليات تقوم بعملية تجريف للطرقات في محيط مركز "الزفاتة" بين الخردلي وكفرتبنيت
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مصدر أمني لـ"الجديد": رصد قوة إسرائيلية مؤلفة من جرافة و 3 اليات تقوم بعملية تجريف للطرقات في محيط مركز "الزفاتة" بين الخردلي وكفرتبنيت
خاص الجديد
محليات
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