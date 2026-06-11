مراسل الجديد: شهيد جراء الغارتين على بلدة نحلة

معلومات الجديد: طرح بري يقوم في المرحلة الاولى على انسحاب اسرائيل كبادرة حسن نية الى وراء ما سمي بالخط الاصفر وهو جزء مما طرح في اللقاء الذي جمع مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال بالنائب علي حسن خليل