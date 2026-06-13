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خاص الجديد

من المدرجات إلى الشوارع (التفاصيل في النشرة المسائية)

2026-06-13 | 11:44
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من المدرجات إلى الشوارع (التفاصيل في النشرة المسائية)
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من المدرجات إلى الشوارع (التفاصيل في النشرة المسائية)

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مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة قرب حاجز مثلث كفرحونة ووقوع اصابات
الحدث - صلاح تقي الدين - 12-06-2026

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