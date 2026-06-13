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حب في زمن الحرب (التفاصيل في النشرة المسائية)
2026-06-13 | 12:17
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حب في زمن الحرب (التفاصيل في النشرة المسائية)
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الحرب
(التفاصيل
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المسائية)
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مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة قرب حاجز مثلث كفرحونة ووقوع اصابات
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