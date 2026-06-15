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خاص الجديد

مراسل الجديد: قصف مدفعي يطال بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا

2026-06-15 | 00:32
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مراسل الجديد: قصف مدفعي يطال بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا
مراسل الجديد: قصف مدفعي يطال بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا
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مراسل الجديد: قصف مدفعي يطال بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا

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وزيرة التربية لـ"وهلق شو": لن نبحث قرار الإمتحانات الرسمية في جلسة مجلس الوزراء غدًا

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