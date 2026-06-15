مراسل الجديد: قصف مدفعي يطال بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا

عراقجي: واشنطن مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق ويجب وقف الاعتداءات والهجمات التي تشنها اسرائيل على لبنان

عراقجي: واشنطن مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق ويجب وقف الاعتداءات والهجمات التي تشنها اسرائيل على لبنان

عراقجي: واشنطن مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق ويجب وقف الاعتداءات والهجمات التي تشنها اسرائيل على لبنان

بري: لعدم الوقوع في الفخ الذي نصبه المستوى السياسي الإسرائيلي بقيادة نتنياهو

بري: لعدم الوقوع في الفخ الذي نصبه المستوى السياسي الإسرائيلي بقيادة نتنياهو

بري: لعدم الوقوع في الفخ الذي نصبه المستوى السياسي الإسرائيلي بقيادة نتنياهو

بري: نشكر ايران وأميركا على إصرارهما تضمين المذكرة وقف العدوان الإسرائيلي على كل لبنان

بري: نشكر ايران وأميركا على إصرارهما تضمين المذكرة وقف العدوان الإسرائيلي على كل لبنان

بري: نشكر ايران وأميركا على إصرارهما تضمين المذكرة وقف العدوان الإسرائيلي على كل لبنان

بري: نثمّن بالجهود والمساعي التي بذلتها باكستان وقطر والسعودية ومصر للوصول إلى هذا التفاهم الذي يؤسس بما تضمنه من بنود إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمناً لبنان