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خاص الجديد

مصادر مطلعة للجديد: تضمين البند المحافظة على لبنان ووحدة أراضيه يعني الانسحاب الكامل لاسرائيل كما ان تضمينه المحافظة على سيادة لبنان يعني ان تكون الدولة سيدة على كل السلاح وقرار الحرب والسلم

2026-06-18 | 13:11
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مصادر مطلعة للجديد: تضمين البند المحافظة على لبنان ووحدة أراضيه يعني الانسحاب الكامل لاسرائيل كما ان تضمينه المحافظة على سيادة لبنان يعني ان تكون الدولة سيدة على كل السلاح وقرار الحرب والسلم
مصادر مطلعة للجديد: تضمين البند المحافظة على لبنان ووحدة أراضيه يعني الانسحاب الكامل لاسرائيل كما ان تضمينه المحافظة على سيادة لبنان يعني ان تكون الدولة سيدة على كل السلاح وقرار الحرب والسلم
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مصادر مطلعة للجديد: تضمين البند المحافظة على لبنان ووحدة أراضيه يعني الانسحاب الكامل لاسرائيل كما ان تضمينه المحافظة على سيادة لبنان يعني ان تكون الدولة سيدة على كل السلاح وقرار الحرب والسلم

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Aljadeed
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