مصادر مطلعة للجديد: تضمين البند المحافظة على لبنان ووحدة أراضيه يعني الانسحاب الكامل لاسرائيل كما ان تضمينه المحافظة على سيادة لبنان يعني ان تكون الدولة سيدة على كل السلاح وقرار الحرب والسلم