زوار بري للجديد: الرئيس بري أكد أن السعودية وقطر لعبتا دوراً مهماً في الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار

ترامب: لن تكون هناك أي رسوم عبور في مضيق هرمز إلا إذا فرضت من قبل الولايات المتحدة ولصالحها

ترامب: لن تكون هناك أي رسوم عبور في مضيق هرمز إلا إذا فرضت من قبل الولايات المتحدة ولصالحها