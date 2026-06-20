عاجل
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثراً بجراحه إثر غارة إسرائيلية استهدفته يوم أمس في بلدة تولين جنوب لبنان
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثراً بجراحه إثر غارة إسرائيلية استهدفته يوم أمس في بلدة تولين جنوب لبنان
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
05:48
سلام من مرفأ بيروت: أمن الدول العربية من أمن لبنان
05:47
الجيش يودّع أحد عناصره.. جميل نحال شهيداً في غارة إسرائيلية (صورة)
05:07
الجيش الاسرائيلي: يمكن تحقيق الهدوء للطرفين.. بهذه الحال!
05:03
من المرفأ الى المملكة.. مراسل الجديد يواكب انطلاق أولى الحاويات (شاهد مباشرة)
04:27
استشهاد عسكري على طريق كفررمان.. والجيش يعلق
خاص الجديد
مراسل الجديد: شهيدان جراء غارة من مسيرة استهدفت سيارة عند تمثال الصباح في مدينة النبطية
2026-06-20 | 06:40
A-
A+
مراسل الجديد: شهيدان جراء غارة من مسيرة استهدفت سيارة عند تمثال الصباح في مدينة النبطية
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد:غارة قرب تمثال الصباح في مدينة النبطية
مراسل الجديد: شهيدان وجريح حصيلة الغارة التي استهدف سيارة قرب النادي الحسيني في مدينة النبطية
مراسل الجديد: غارة من مسيرة تستهدف سيارة في مدينة النبطية
مراسل الجديد: شهيدان جراء غارة من مسيرة استهدفت سيارة عند تمثال الصباح في مدينة النبطية
خاص الجديد
محليات
الجديد:
شهيدان
مسيرة
استهدفت
سيارة
تمثال
الصباح
مدينة
النبطية
العودة الى الأعلى
مصادر دبلوماسية فرنسية لـ"الجديد": على حزب الله أن يوقف هجماته وأن يباشر تسليم سلاحه وعلى الحكومة اللبنانية أن تحتكر السلاح على أراضيها
اقرأ ايضا في خاص الجديد
12:50
مصادر دبلوماسية فرنسية لـ"الجديد": على حزب الله أن يوقف هجماته وأن يباشر تسليم سلاحه وعلى الحكومة اللبنانية أن تحتكر السلاح على أراضيها
12:50
مصادر دبلوماسية فرنسية لـ"الجديد": على حزب الله أن يوقف هجماته وأن يباشر تسليم سلاحه وعلى الحكومة اللبنانية أن تحتكر السلاح على أراضيها
12:49
مصادر دبلوماسية فرنسية لـ"الجديد": على الحكومة الإسرائيلية أن تلتزم بهذا الاتفاق عبر الانسحاب التدريجي من مواقعها في جنوب لبنان
12:49
مصادر دبلوماسية فرنسية لـ"الجديد": على الحكومة الإسرائيلية أن تلتزم بهذا الاتفاق عبر الانسحاب التدريجي من مواقعها في جنوب لبنان
12:39
مصادر دبلوماسية فرنسية لـ"الجديد": تنصّ المذكرة الموقّعة بين الولايات المتحدة وإيران بوضوح على تضمين الملف اللبناني إذ تشير إلى وحدة أراضي لبنان واحترام سيادته
12:39
مصادر دبلوماسية فرنسية لـ"الجديد": تنصّ المذكرة الموقّعة بين الولايات المتحدة وإيران بوضوح على تضمين الملف اللبناني إذ تشير إلى وحدة أراضي لبنان واحترام سيادته
يحدث الآن
محليات
07:47
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثراً بجراحه إثر غارة إسرائيلية استهدفته يوم أمس في بلدة تولين جنوب لبنان
عربي و دولي
07:37
الجيش الإسرائيلي: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وفقا لتوجيهات المستوى السياسي وسنواصل العمل لإزالة أي تهديد
عربي و دولي
07:36
"50 عملية نفذها حزب الله ضدنا".. اسرائيل تزعم وتنشر!
اخترنا لك
مصادر دبلوماسية فرنسية لـ"الجديد": على حزب الله أن يوقف هجماته وأن يباشر تسليم سلاحه وعلى الحكومة اللبنانية أن تحتكر السلاح على أراضيها
12:50
مصادر دبلوماسية فرنسية لـ"الجديد": على الحكومة الإسرائيلية أن تلتزم بهذا الاتفاق عبر الانسحاب التدريجي من مواقعها في جنوب لبنان
12:49
مصادر دبلوماسية فرنسية لـ"الجديد": تنصّ المذكرة الموقّعة بين الولايات المتحدة وإيران بوضوح على تضمين الملف اللبناني إذ تشير إلى وحدة أراضي لبنان واحترام سيادته
12:39
صندوق أسرار الحزب (التفاصيل في نشرة أخبار الجديد)
11:34
"الجديد" في منتجع بورغنشتوك.. بانتظار اللقاء؟ (تابعوا النشرة المسائية)
11:31
معلومات الجديد: التنسيق بين المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان ووزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي ساهم في التقدم على خط وقف إطلاق النار
09:38
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
07:36
"50 عملية نفذها حزب الله ضدنا".. اسرائيل تزعم وتنشر!
2026-06-04
نداء وتحذير من الدفاع المدني للنازحين العائدين
2026-05-12
الشامي يعتذر للجمهور الجزائري بعد جدل حفل باريس
2026-05-24
اتفاق محتمل بين ايران وأميركا.. والتصعيد جنوباً مستمر
2026-06-18
"على عمق 10 كلم جنوب لبنان".. ماذا أعلن الجيش الاسرائيلي؟
03:21
مراسل الجديد: غارة على بلدة شحور قضاء صور
بالفيديو
بالفيديو
07:27
الهجمات الاسرائيلية مستمرة جنوباً.. ولبنان عقدة المفاوضات؟
13:47
مقدمة النشرة المسائية 19-06-2026
2026-06-19
اتفاق أميركا - ايران يترنّح.. واحتدام في الجبهة الجنوبية
2026-06-18
مقدمة النشرة المسائية 18-06-2026
2026-06-18
النشرة الجوية – 2026-06-18
2026-06-17
مقدمة النشرة المسائية 17-06-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
05:07
الجيش الاسرائيلي: يمكن تحقيق الهدوء للطرفين.. بهذه الحال!
محليات
05:07
الجيش الاسرائيلي: يمكن تحقيق الهدوء للطرفين.. بهذه الحال!
محليات
01:25
مسودة اتفاق على الطاولة.. وبري يطلب ضمانات (المدن)
محليات
01:25
مسودة اتفاق على الطاولة.. وبري يطلب ضمانات (المدن)
محليات
07:00
ماذا حصل عند مرتفع "علي الطاهر" ليل أمس؟ .. بيان لـ "حزب الله"
محليات
07:00
ماذا حصل عند مرتفع "علي الطاهر" ليل أمس؟ .. بيان لـ "حزب الله"
محليات
00:54
لجنة عربية ثلاثية لرعاية لبنان... هل تبدأ مرحلة جديدة؟ (الديار)
محليات
00:54
لجنة عربية ثلاثية لرعاية لبنان... هل تبدأ مرحلة جديدة؟ (الديار)
محليات
04:27
استشهاد عسكري على طريق كفررمان.. والجيش يعلق
محليات
04:27
استشهاد عسكري على طريق كفررمان.. والجيش يعلق
محليات
00:57
لبنان يؤخر تحرك عراقجي؟
محليات
00:57
لبنان يؤخر تحرك عراقجي؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026