مراسل الجديد: شهيدان جراء غارة من مسيرة استهدفت سيارة عند تمثال الصباح في مدينة النبطية

الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثراً بجراحه إثر غارة إسرائيلية استهدفته يوم أمس في بلدة تولين جنوب لبنان

الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثراً بجراحه إثر غارة إسرائيلية استهدفته يوم أمس في بلدة تولين جنوب لبنان