مصدر دبلوماسي عربي لـ #الجديد: الدور القطري ضمن الآلية المقترحة سيكون بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية وسيقتصر أولاً على تثبيت وقف النار وآلية الانسحاب ستُناقش في واشنطن