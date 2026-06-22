مراسل الجديد في واشنطن: لقاء تحضيري في السفارة اللبنانية بواشنطن يجمع الوفدين العسكري والسياسي عشية انطلاق المفاوضات غداً

مصادر دبلوماسية لـ"لجديد": الوسطاء تتصدرهم قطر والسعودية من خلال وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي والأمير يزيد بن فرحان دخلوا بثقلهم على الملف اللبناني بالتواصلِ المباشر مع الرئيسِ سلام

مصادر دبلوماسية لـ"لجديد": الوسطاء تتصدرهم قطر والسعودية من خلال وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي والأمير يزيد بن فرحان دخلوا بثقلهم على الملف اللبناني بالتواصلِ المباشر مع الرئيسِ سلام