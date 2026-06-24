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المفاوضات العسكرية متعثرة.. وهذا ما تصر عليه إسرائيل!
2026-06-24 | 09:43
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المفاوضات العسكرية متعثرة.. وهذا ما تصر عليه إسرائيل!
أفادت معلومات الجديد أن المفاوضات
اللبنانية
–
الإسرائيلية
تواجه في شقّها العسكري تعثّراً بشأن آلية تثبيت وقف إطلاق النار.
وأشارت المعلومات إلى أن الجانب
الإسرائيلي
يتمسك بمبدأ استهداف ما يعتبره تهديداً أمنياً بما في ذلك تنفيذ عمليات اغتيال تحت مزاعم “إزالة التهديدات”.
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