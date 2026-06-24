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خاص الجديد

📺 كواليس التفاوض اللبناني الاسرائيلي.. وابرز الخلافات (في النشرة المسائية بعد قليل)

2026-06-24 | 11:54
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📺 كواليس التفاوض اللبناني الاسرائيلي.. وابرز الخلافات (في النشرة المسائية بعد قليل)
📺 كواليس التفاوض اللبناني الاسرائيلي.. وابرز الخلافات (في النشرة المسائية بعد قليل)
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📺 كواليس التفاوض اللبناني الاسرائيلي.. وابرز الخلافات (في النشرة المسائية بعد قليل)

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