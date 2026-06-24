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مراسل "الجديد" في واشنطن: انتهاء اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في واشنطن
مراسل "الجديد" في واشنطن: انتهاء اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في واشنطن
مراسل "الجديد" في واشنطن: التوجه لإتفاق مؤقت على إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان من دون إنسحاب كامل للقوات الإسرائيلية
مراسل "الجديد" في واشنطن: التوجه لإتفاق مؤقت على إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان من دون إنسحاب كامل للقوات الإسرائيلية
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2026-06-24 | 12:28
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مصادر بعبدا للجديد: هنالك من يقول اريد ربط الساحة اللبنانية بالساحة الايرانية ونحن ضد ذلك ولن نقبل بذلك
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