مراسل الجديد في واشنطن: توقيع الاتفاق سيفتح الباب أمام تحديد موعد لزيارة الرئيس عون إلى واشنطن

السفارة اللبنانية في واشنطن: بقيادة الرئيس عون والرئيس سلام ومن خلال الجهود المنسقة للمؤسسات الدستورية اللبنانية رسم لبنان مسارًا سياديًا يقوم على الحوار بدلًا من الحرب

السفارة اللبنانية في واشنطن: بقيادة الرئيس عون والرئيس سلام ومن خلال الجهود المنسقة للمؤسسات الدستورية اللبنانية رسم لبنان مسارًا سياديًا يقوم على الحوار بدلًا من الحرب