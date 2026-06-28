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نتنياهو و كاتس: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة والسفير الأميركي في لبنان مسبقاً بعملية تدمير هذه البنية التحتية
نتنياهو و كاتس: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة والسفير الأميركي في لبنان مسبقاً بعملية تدمير هذه البنية التحتية
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مصادر دبلوماسية غربية للجديد: الاتفاق الاميركي - الايراني يختلف عن الاتفاق اللبناني - الاسرائيلي الخاضع لشروط لم ترض بها إيران إطلاقاً مع الولايات المتحدة
2026-06-28 | 13:07
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مصادر دبلوماسية غربية للجديد: الاتفاق الاميركي - الايراني يختلف عن الاتفاق اللبناني - الاسرائيلي الخاضع لشروط لم ترض بها إيران إطلاقاً مع الولايات المتحدة
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