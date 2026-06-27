مصدر عسكري للجديد: لا صحة للمعلومات التي نقلها أحد المواقع استنادًا إلى تقارير إسرائيلية بشأن عقد لقاءات مباشرة بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين في واشنطن مؤخرًا أو إنشاء آلية تنسيق بين الجانبين