الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

خاص الجديد

"لم ألمس من الشيباني حقداً على حزب الله".. بري: "العوض بسلامتك"!

2026-07-02 | 10:26
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;لم ألمس من الشيباني حقداً على حزب الله&quot;.. بري: &quot;العوض بسلامتك&quot;!
"لم ألمس من الشيباني حقداً على حزب الله".. بري: "العوض بسلامتك"!

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان شكّلت "المبادرة الأكثر من طيبة"، مؤكداً أن نتائجها كانت "ممتازة" وأرست مساراً جديداً للعلاقات بين البلدين يقوم على الاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق، مع الحفاظ على سيادة كل من لبنان وسوريا، مشيراً إلى أن هذا المسار قابل للتطور.

وفي حديثه للمدن، أبدى بري إعجابه بالمقاربة السورية، واصفاً الشيباني بأنه "دمث، ومطلع، وصاحب عمق في مقاربته لملفات المنطقة وتطوراتها". 

وكشف أن اللقاء بينهما كان ثنائياً، نقل خلاله وزير الخارجية السوري تحية من الرئيس أحمد الشرع، فردّ عليها بمثلها، مؤكداً حرصه على استقرار سوريا ووحدتها ودورها، وإعادة إطلاق مسار النهوض فيها والحفاظ على التنوع، لافتاً إلى أن سوريا تضم تنوعاً أكبر بكثير من لبنان، وأنها "خرج منها ثمانية باباوات". وأضاف أن الرسالة السورية حملت كل الحرص على لبنان والتضامن معه في مواجهة الخطر الإسرائيلي.

وكشف بري أن الرئيس أحمد الشرع وجّه إليه دعوة لزيارة دمشق، موضحاً أنه رحّب بها، لكنه شرح عدم قدرته على التنقل في هذه المرحلة بسبب ظروفه، قائلاً: "إن شاء الله خيراً". وأشار إلى أن النقاش مع الشيباني اتسم بالوضوح والشفافية والمسؤولية العالية في مقاربة مختلف الملفات، ولا سيما أهمية تطوير العلاقات اللبنانية-السورية وتعزيزها، ومنع أي تهديد من أي دولة باتجاه الأخرى، مع التركيز على ضبط الحدود، ومنع التهريب بكل أشكاله، والاستفادة اقتصادياً من الفرص المتاحة أمام البلدين.

وشدد بري على أن التنسيق بين لبنان وسوريا يشكل ثابتة تاريخية لا غنى عنها، باعتبار أن سوريا صاحبة الحدود الأطول مع لبنان، مضيفاً: "لا يمكن للبنان أن ينسق مع إسرائيل، وإذا رفض التنسيق مع سوريا فهذا يعني أن لا خيار للبنانيين إلا السباحة باتجاه البحر". وتابع: "قلت للشيباني: إما أن نسبح جميعنا أو ننسق مع بعضنا البعض، فسوريا هي العمق الطبيعي للبنان". كما استعاد علاقته التاريخية بسوريا، مشيراً إلى العلاقة المميزة التي جمعته بالرئيس الراحل حافظ الأسد، في حين أكد أن علاقته بالرئيس السابق بشار الأسد "لم تكن جيدة"، مستذكراً رفضه الانخراط في الحرب السورية.

وأثنى بري على المقاربة السورية لتطورات المنطقة، معتبراً أن الهمّ مشترك بين البلدين، وقال: "لم ألمس من الشيباني أي حقد تجاه حزب الله، ولم يتحدث إلا بالكلام العالي المسؤولية عن لبنان كما عن كل المكونات فيه". وأضاف أن الوزير السوري أبدى استعداداً، كما أعلن بعد اللقاء، للانفتاح على التواصل أو اللقاء مع حزب الله إذا اقتضت المصلحة اللبنانية والسورية ذلك، مع التشديد على أن سوريا منفتحة على جميع المكونات اللبنانية، ولن تكون في صف طرف على حساب آخر.

وأشار بري إلى أن اللقاء لم يتناول تفاصيل اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، لكنه كشف أن دمشق أبدت استعدادها لمساعدة لبنان في مواجهة الضغوط، ونقل الموقف اللبناني إلى الأميركيين وغيرهم على المستوى الدولي، بما يساهم في فهم خصوصية لبنان، وعدم التعاطي معه بمنطق كسر طرف لمصلحة طرف آخر، معتبراً أن المقاربة السورية تعكس فهماً واضحاً للخصوصية اللبنانية.

وأوضح أن القراءة المشتركة مع الشيباني أظهرت أن الحرب الإسرائيلية وعمليات التوغل والاحتلال تمثل الهمّ المشترك للبنان وسوريا، في ظل التهديدات التي تطال الجنوبين اللبناني والسوري، وما تشهده مناطق جبل الشيخ والجنوب السوري من عمليات توسع إسرائيلية، مؤكداً أن هذه القضايا تستوجب التنسيق بين البلدين.

وختم بري بالتأكيد أن العنوان الأساسي لزيارة الشيباني يتمثل في بناء علاقة بين دولتين تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، موضحاً أن دمشق تريد لبنان مستقراً لأن استقراره ينعكس إيجاباً على استقرار سوريا، داعياً إلى البناء على هذا المسار الجديد لتعزيز مؤسسات الدولتين وإطلاق شراكات ومشاريع مشتركة تخدم مصالحهما.

 وعن سؤاله بشأن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، اكتفى بري بمدّ يده للمصافحة قائلاً: "العوض بسلامتك".
مقالات ذات صلة
"لم ألمس من الشيباني حقداً على حزب الله".. بري: "العوض بسلامتك"!

خاص الجديد

محليات

المدن

نبيه بري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الشيباني في طرابلس.. فما هدف الزيارة؟
📺 "بصراحة ودون إحراج".. رأي وزاري حول الاتفاق (في المشهد السياسي بعد قليل ضمن نشرة الأخبار)

اقرأ ايضا في خاص الجديد

الصورة الأقوى: بري والشيباني.. وسوريا مستعدة للمساعدة!
14:25

الصورة الأقوى: بري والشيباني.. وسوريا مستعدة للمساعدة!

زيارة وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني لبنان، واللقاءات الموسعة التي اجراها كانت العنوان الابرز للمشهد السياسي.

14:25

الصورة الأقوى: بري والشيباني.. وسوريا مستعدة للمساعدة!

زيارة وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني لبنان، واللقاءات الموسعة التي اجراها كانت العنوان الابرز للمشهد السياسي.

يحدث الآن

اخترنا لك
الصورة الأقوى: بري والشيباني.. وسوريا مستعدة للمساعدة!
14:25
معلومات الجديد: وزير الخارجية السوري كرر امام رئيس الجمهورية موقف الرئيس السوري برفض التدخل العسكري في لبنان والبلدان يجمعهما همّين: الخطر الاسرائيلي واولوية اعادة الاعمار
13:09
مراسل الجديد: وصول وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني إلى طرابلس
12:58
معلومات الجديد: اجتماع وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني في طرابلس يضم شخصيات سياسية من الضنية والمنية وعكار
12:30
معلومات الجديد: الشيباني وضع من التقاهم في صورة ما حققته الادارة السورية الجديدة داخل سوريا على صعيد ضبط الامن وعودة السوريين وبدء مرحلة التعافي بعد سنوات الحرب الطويلة
12:29
معلومات الجديد: بري شدد أمام الشيباني على أن سوريا تبقى العمق العربي للبنان وتم التطرق إلى ملف الحدود المشتركة وضرورة ضبطها
12:21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026