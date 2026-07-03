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خاص الجديد
الحدث - الحلقة الكاملة - 03-07-2026
2026-07-03 | 06:23
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الحدث - الحلقة الكاملة - 03-07-2026
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مراسل الجديد في واشنطن: اتصال جرى منذ يومين بين الرئيس عون و "فريق العمل الأميركي المعني بلبنان" لتنسيق زيارة الرئيس المرتقبة إلى واشنطن قريباً
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