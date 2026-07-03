بعد فقدانهم في الجنوب.. إليكم مصير الشبان الـ 4!

وبحسب المعلومات، تبين انه "تعرض لجروح بالغة حيث لجأ الى احد المنازل في وبقي فيه وتم نقله الى احد مستشفيات المنطقة، كذلك عثر على أشلاء تعود لشهداء ويجب ان تخضع لفحص لتحديد هويتها، وتبين ان الشبان تعرضوا لغارات إسرائيلية حيث عثر في المكان على دراجتين ناريتين محروقتين".