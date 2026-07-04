تابعوا البث المباشر لنشرة الأخبار

الشرع: سوريا تجاوزت الكثير من العقبات وأنشأت في الأشهر الأخيرة علاقات ممتازة مع العديد من الدول وكان لفرنسا دور في انفتاح سوريا على الخارج

الشرع: سوريا تجاوزت الكثير من العقبات وأنشأت في الأشهر الأخيرة علاقات ممتازة مع العديد من الدول وكان لفرنسا دور في انفتاح سوريا على الخارج