عاجل
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فجر منازلاً في بيت ياحون وحداثا
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فجر منازلاً في بيت ياحون وحداثا
الشرع: سوريا تجاوزت الكثير من العقبات وأنشأت في الأشهر الأخيرة علاقات ممتازة مع العديد من الدول وكان لفرنسا دور في انفتاح سوريا على الخارج
الشرع: سوريا تجاوزت الكثير من العقبات وأنشأت في الأشهر الأخيرة علاقات ممتازة مع العديد من الدول وكان لفرنسا دور في انفتاح سوريا على الخارج
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
13:12
حقيقة اللائحة الإسرائيلية لضباط الجيش اللبناني!
09:06
أمطار تموز تُفاجئ أهالي عكار (شاهد الفيديو)
06:25
نداء للعثور على الطفلة مريم.. هل شاهدتموها؟
02:42
الذهب مستقر.. كم بلغ سعر الأونصة؟
02:32
لماذا أدخلت اسرائيل "140 بقرة" إلى سوريا؟ (يديعوت أحرونوت)
خاص الجديد
تابعوا البث المباشر لنشرة الأخبار
2026-07-04 | 12:43
A-
A+
تابعوا البث المباشر لنشرة الأخبار
تابعوا البث المباشر لنشرة
الأخبار
مقالات ذات صلة
اتفاق الإطار واختلاف التفسيرات | تابعوا البث المباشر لنشرة الأخبار
لبنان "شاغل" سويسرا | تابعوا البث المباشر لنشرة الأخبار
الاتفاق والسلاح.. تابعوا البث المباشر لنشرة الأخبار
تابعوا البث المباشر لنشرة الأخبار
خاص الجديد
محليات
لبنان
الجنوب
البقاع
العودة الى الأعلى
هل طير "الإطار" الـ 1701؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)
الرئيس عون إلى واشنطن.. أيّ ملفات على الطاولة؟ (شاهد الفيديو)
اقرأ ايضا في خاص الجديد
13:46
بين النزوح والإيواءِ والعودة.. وزيرة الشؤون تشرح أعباء الحرب بالأرقام (تقرير خاص)
13:46
بين النزوح والإيواءِ والعودة.. وزيرة الشؤون تشرح أعباء الحرب بالأرقام (تقرير خاص)
13:02
معلومات "الجديد": انقطاع كامل لقنوات التواصل المباشر بين حزب الله والرئاسة اللبنانية منذ توقيع إتفاق الإطار
13:02
معلومات "الجديد": انقطاع كامل لقنوات التواصل المباشر بين حزب الله والرئاسة اللبنانية منذ توقيع إتفاق الإطار
12:09
"لدعم النازحين".. وزيرة الشؤون تشرح بالارقام (التقرير الخاص في النشرة المسائية)
12:09
"لدعم النازحين".. وزيرة الشؤون تشرح بالارقام (التقرير الخاص في النشرة المسائية)
يحدث الآن
محليات
14:18
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فجر منازلاً في بيت ياحون وحداثا
عربي و دولي
14:13
الشرع: سوريا تجاوزت الكثير من العقبات وأنشأت في الأشهر الأخيرة علاقات ممتازة مع العديد من الدول وكان لفرنسا دور في انفتاح سوريا على الخارج
عربي و دولي
14:01
الرئاسة الفرنسية: ماكرون والشرع يرأسان غدا مؤتمرا اقتصاديا يبحث إعادة إعمار سوريا
اخترنا لك
بين النزوح والإيواءِ والعودة.. وزيرة الشؤون تشرح أعباء الحرب بالأرقام (تقرير خاص)
13:46
معلومات "الجديد": انقطاع كامل لقنوات التواصل المباشر بين حزب الله والرئاسة اللبنانية منذ توقيع إتفاق الإطار
13:02
"لدعم النازحين".. وزيرة الشؤون تشرح بالارقام (التقرير الخاص في النشرة المسائية)
12:09
الحزب و"بديل" الإطار (التفاصيل في النشرة المسائية)
11:47
"ألو ترامب".. تلغي بطاقة حمراء؟ (فيديو)
11:06
مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية نفّذت غارة استهدفت سيارة على طريق دار المعلمين والمعلمات في النبطية الفوقا
05:29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-06-30
بالأسماء.. عقوبات جديدة على مؤسسات ومسؤولين في حزب الله
12:15
3 زيارات رئاسية! (التفاصيل في المشهد السياسي ضمن النشرة المسائية)
2026-06-29
🔴 وكالة الأنباء الإماراتية: الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارًا من اليوم الاثنين
2026-06-24
عودة السعوديين إلى لبنان.. أبرز ملفات لقاء لحود والسفير السعودي
12:09
"لدعم النازحين".. وزيرة الشؤون تشرح بالارقام (التقرير الخاص في النشرة المسائية)
2026-06-28
الملحق الأمني للاتفاق بين لبنان واسرائيل.. ماذا جاء فيه؟
بالفيديو
بالفيديو
12:47
مقدمة النشرة المسائية 06-07-2026
2026-07-05
مقدمة النشرة المسائية 05-07-2026
2026-07-05
النشرة الجوية 05-07-2026
2026-07-04
مقدمة النشرة المسائية 04-07-2026
2026-07-03
مقدمة النشرة المسائية 03-07-2026
2026-07-03
النشرة الجوية 03-07-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
07:40
جعجج لـ جنبلاط: ويا للأسف!
محليات
07:40
جعجج لـ جنبلاط: ويا للأسف!
محليات
06:37
في استهداف النبطية الفوقا.. استشهاد مديرة مدرسة
محليات
06:37
في استهداف النبطية الفوقا.. استشهاد مديرة مدرسة
محليات
02:55
ماذا يحمل الطقس للبنانيين في الأيام المقبلة؟
محليات
02:55
ماذا يحمل الطقس للبنانيين في الأيام المقبلة؟
عربي و دولي
02:42
الذهب مستقر.. كم بلغ سعر الأونصة؟
عربي و دولي
02:42
الذهب مستقر.. كم بلغ سعر الأونصة؟
عربي و دولي
02:32
لماذا أدخلت اسرائيل "140 بقرة" إلى سوريا؟ (يديعوت أحرونوت)
عربي و دولي
02:32
لماذا أدخلت اسرائيل "140 بقرة" إلى سوريا؟ (يديعوت أحرونوت)
محليات
08:01
"لم يعد جائزاً".. بري يُنبّه!
محليات
08:01
"لم يعد جائزاً".. بري يُنبّه!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026