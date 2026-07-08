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معلومات الجديد: رئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمون كرم والسفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى معوض سيمثلان لبنان في مفاوضات روما
2026-07-08 | 08:02
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معلومات الجديد: رئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمون كرم والسفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى معوض سيمثلان لبنان في مفاوضات روما
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معلومات الجديد: رئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمون كرم والسفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى معوض سيمثلان لبنان في مفاوضات روما
خاص الجديد
محليات
الجديد:
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سيمثلان
لبنان
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