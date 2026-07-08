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بشتم بشار الأسد بدأت قضية فضل شاكر.. واليوم الى الحرية (شاهد التقرير)

2026-07-08 | 14:09
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بشتم بشار الأسد بدأت قضية فضل شاكر.. واليوم الى الحرية (شاهد التقرير)
بشتم بشار الأسد بدأت قضية فضل شاكر.. واليوم الى الحرية (شاهد التقرير)

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بشتم بشار الأسد بدأت قضية فضل شاكر.. واليوم الى الحرية (شاهد التقرير)

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