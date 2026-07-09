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خاص الجديد

مكي لـ"الجديد": لا أحد منا يقبل التنازل عن شبر أو عن أي حق من حقوقنا الطبيعية

2026-07-09 | 05:17
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مكي لـ"الجديد": لا أحد منا يقبل التنازل عن شبر أو عن أي حق من حقوقنا الطبيعية
مكي لـ"الجديد": لا أحد منا يقبل التنازل عن شبر أو عن أي حق من حقوقنا الطبيعية
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مكي لـ"الجديد": لا أحد منا يقبل التنازل عن شبر أو عن أي حق من حقوقنا الطبيعية

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وزير الاشغال فايز رسامني قبل دخوله جلسة مجلس الوزراء: نعمل مع الجانب السوري لإعادة فتح كلّ المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا
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