مصادر بعبدا للجديد: الجانبان اللبناني والإسرائيلي كانا قد قدما وجهة نظريهما حول المناطق النموذجية ويتم دراستها حالياً ومن المنتظر صدور قرار حول هذا الامر

العودة الى الأعلى مصادر بعبدا للجديد: المبدأ اللبناني ينص على وجوب أن تكون المنطقة النموذجية محتلة