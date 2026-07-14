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2026-07-14 | 07:22
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مصادر بعبدا للجديد: الجانبان اللبناني والإسرائيلي كانا قد قدما وجهة نظريهما حول المناطق النموذجية ويتم دراستها حالياً ومن المنتظر صدور قرار حول هذا الامر
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مصادر بعبدا للجديد: الجانبان اللبناني والإسرائيلي كانا قد قدما وجهة نظريهما حول المناطق النموذجية ويتم دراستها حالياً ومن المنتظر صدور قرار حول هذا الامر
خاص الجديد
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مصادر بعبدا للجديد: المبدأ اللبناني ينص على وجوب أن تكون المنطقة النموذجية محتلة
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