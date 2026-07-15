مصادر كتلة "الاعتدال الوطني" للجديد: سنقاطع الجلسة التشريعية اليوم لأن مطلبنا عفو عام لا عفو جزئي وملغوم ولن نظلم من ظلموا مرتين

عاجل
مراسلة الجديد من روما: تتجه الوفود اللبنانية والإسرائيلية إلى حلّ الخلافات المتعلقة بالمناطق التجريبية وآلية الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بالتنسيق والمتابعة مع "السنتكوم"
مراسلة الجديد من روما: تتجه الوفود اللبنانية والإسرائيلية إلى حلّ الخلافات المتعلقة بالمناطق التجريبية وآلية الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بالتنسيق والمتابعة مع "السنتكوم"
مراسلة الجديد من روما: تسعى الإدارة الأميركية إلى تقريب وجهات النظر بشأن اتفاق الإطار بهدف إنجاح هذه الجولة من المفاوضات وإحراز تقدّم
مراسلة الجديد من روما: تسعى الإدارة الأميركية إلى تقريب وجهات النظر بشأن اتفاق الإطار بهدف إنجاح هذه الجولة من المفاوضات وإحراز تقدّم
مراسلة الجديد من روما: تتجه اجتماعات روما إلى نهايتها اليوم وسط ترجيحات بالتوافق بين لبنان وإسرائيل على إنشاء لجان تقنية تتولى تطبيق بنود اتفاق الإطار بإشراف أميركي
مراسلة الجديد من روما: تتجه اجتماعات روما إلى نهايتها اليوم وسط ترجيحات بالتوافق بين لبنان وإسرائيل على إنشاء لجان تقنية تتولى تطبيق بنود اتفاق الإطار بإشراف أميركي
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
12:06
📺 من دمشق.. "الجديد" تواكب (تابعوا النشرة المسائية)
11:03
بالفيديو - هتافات "العار" بوجه نتنياهو
09:55
نتنياهو يتوعّد قادة إيران: لا تختبروا صبر إسرائيل
04:28
على خط الشويفات.. القوى الامنية توقف الفانات المخالفة التي تعمل على المازوت (فيديو)
2026-07-14
"يقظون وفتّاكون".. أميركا تتوعد ايران! (فيديو)
خاص الجديد
مصادر كتلة "الاعتدال الوطني" للجديد: سنقاطع الجلسة التشريعية اليوم لأن مطلبنا عفو عام لا عفو جزئي وملغوم ولن نظلم من ظلموا مرتين
2026-07-15 | 03:14
A-
A+
مصادر كتلة "الاعتدال الوطني" للجديد: سنقاطع الجلسة التشريعية اليوم لأن مطلبنا عفو عام لا عفو جزئي وملغوم ولن نظلم من ظلموا مرتين
مقالات ذات صلة
شاكيرا تكشف تفاصيل “أظلم مرحلة” بعد انفصالها عن بيكيه
النائب عماد الحوت: نحن مع عفو عادل ومنضبط ومسؤول
جميل السيد لـ #الجديد: في ظل الخلافات حول العفو العام من الأفضل اليوم اقرار قانون عفو خاص من خلال مجلس الوزراء بعيداً عن مجلس النواب
مصادر كتلة "الاعتدال الوطني" للجديد: سنقاطع الجلسة التشريعية اليوم لأن مطلبنا عفو عام لا عفو جزئي وملغوم ولن نظلم من ظلموا مرتين
خاص الجديد
محليات
"الاعتدال
الوطني"
للجديد:
سنقاطع
الجلسة
التشريعية
اليوم
مطلبنا
وملغوم
ظلموا
مرتين
العودة الى الأعلى
وزير الاقتصاد عامر البساط من دمشق للجديد: لن يكون هناك ازدهار في لبنان من دون بسط سلطة الدولة اللبنانية على جميع القطاعات واحتكارها قرارَي الحرب والسلم
من أروقة مفاوضات روما إلى محطات زيارة دمشق.. الجديد في مواكبة مستمرة
اقرأ ايضا في خاص الجديد
03:33
مراسلة الجديد من روما: تتجه الوفود اللبنانية والإسرائيلية إلى حلّ الخلافات المتعلقة بالمناطق التجريبية وآلية الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بالتنسيق والمتابعة مع "السنتكوم"
03:33
مراسلة الجديد من روما: تتجه الوفود اللبنانية والإسرائيلية إلى حلّ الخلافات المتعلقة بالمناطق التجريبية وآلية الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بالتنسيق والمتابعة مع "السنتكوم"
03:32
مراسلة الجديد من روما: تسعى الإدارة الأميركية إلى تقريب وجهات النظر بشأن اتفاق الإطار بهدف إنجاح هذه الجولة من المفاوضات وإحراز تقدّم
03:32
مراسلة الجديد من روما: تسعى الإدارة الأميركية إلى تقريب وجهات النظر بشأن اتفاق الإطار بهدف إنجاح هذه الجولة من المفاوضات وإحراز تقدّم
03:31
مراسلة الجديد من روما: تتجه اجتماعات روما إلى نهايتها اليوم وسط ترجيحات بالتوافق بين لبنان وإسرائيل على إنشاء لجان تقنية تتولى تطبيق بنود اتفاق الإطار بإشراف أميركي
03:31
مراسلة الجديد من روما: تتجه اجتماعات روما إلى نهايتها اليوم وسط ترجيحات بالتوافق بين لبنان وإسرائيل على إنشاء لجان تقنية تتولى تطبيق بنود اتفاق الإطار بإشراف أميركي
يحدث الآن
خاص الجديد
03:33
مراسلة الجديد من روما: تتجه الوفود اللبنانية والإسرائيلية إلى حلّ الخلافات المتعلقة بالمناطق التجريبية وآلية الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بالتنسيق والمتابعة مع "السنتكوم"
فن
03:32
وفاة سكوت برايس نجم «As the World Turns» بعد صراع مع السرطان
خاص الجديد
03:32
مراسلة الجديد من روما: تسعى الإدارة الأميركية إلى تقريب وجهات النظر بشأن اتفاق الإطار بهدف إنجاح هذه الجولة من المفاوضات وإحراز تقدّم
اخترنا لك
مراسلة الجديد من روما: تتجه الوفود اللبنانية والإسرائيلية إلى حلّ الخلافات المتعلقة بالمناطق التجريبية وآلية الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بالتنسيق والمتابعة مع "السنتكوم"
03:33
مراسلة الجديد من روما: تسعى الإدارة الأميركية إلى تقريب وجهات النظر بشأن اتفاق الإطار بهدف إنجاح هذه الجولة من المفاوضات وإحراز تقدّم
03:32
مراسلة الجديد من روما: تتجه اجتماعات روما إلى نهايتها اليوم وسط ترجيحات بالتوافق بين لبنان وإسرائيل على إنشاء لجان تقنية تتولى تطبيق بنود اتفاق الإطار بإشراف أميركي
03:31
وزير الاقتصاد عامر البساط من دمشق للجديد: لن يكون هناك ازدهار في لبنان من دون بسط سلطة الدولة اللبنانية على جميع القطاعات واحتكارها قرارَي الحرب والسلم
03:15
من أروقة مفاوضات روما إلى محطات زيارة دمشق.. الجديد في مواكبة مستمرة
01:48
مصادر بعبدا للجديد: طلب الجانب الإسرائيلي مزيدًا من التوضيحات على أن يتم الاجابة عليها خلال جلسة الغد
11:27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
00:21
مبادرة تركية - قطرية تشمل لبنان وسوريا.. ماذا عرض أردوغان على ترامب؟ (الأخبار)
19:16
لوبيز يهدّد سبيد بسبب الأرجنتين
2026-06-22
كنعان بعد لجنة المال: أقرينا "الإقامة الذهبية" للمستثمرين الأجانب بقيمة ٥٠٠ ألف دولار في لبنان ما يخلق فرص عمل ويؤمن الأموال لخزينة الدولة
16:33
أكسيوس عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض: لا توجد زيارة لنتنياهو على جدول أعمال الرئيس ترامب الأسبوع المقبل
13:10
أكسيوس عن مسؤول أميركي: ترامب أبلغ نتنياهو أن وجود الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية يخلق توترات وقد يؤدي إلى تصعيد
2026-07-04
130 ألف عائلة على موعد مع المساعدات.. إليكم التفاصيل
بالفيديو
بالفيديو
13:08
مقدمة النشرة المسائية 14-07-2026
06:49
الجديد تواكب المفاوضات بين لبنان وإسرائيل المنعقدة في روما
05:44
دارين حمزة تكشف سبب قرارها بعدم الإنجاب وتعترف: ندمت لاحقًا
2026-07-14
لبنان وإسرائيل وجهاً لوجه للمرة السادسة.. الجديد تواكب المفاوضات في روما وبعبدا
2026-07-13
مقدمة النشرة المسائية 13-07-2026
2026-07-13
دارين حمزة تتأثر على الهواء وتكشف للمرة الأولى تفاصيل مقتل والدها
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
11:53
عميل "مقرب" من الحزب ومن الطراز الرفيع.. بقبضة الدولة!
محليات
11:53
عميل "مقرب" من الحزب ومن الطراز الرفيع.. بقبضة الدولة!
محليات
12:18
داخل فندقين في الشوف.. مداهمة تكشف مفاجآت
محليات
12:18
داخل فندقين في الشوف.. مداهمة تكشف مفاجآت
عربي و دولي
16:36
بالصورة - جنود إسرائيليون يتابعون المونديال من قلعة الشقيف
عربي و دولي
16:36
بالصورة - جنود إسرائيليون يتابعون المونديال من قلعة الشقيف
محليات
11:20
مشاهد صادمة من صيدا.. ملثمون يهددون شخصًا داخل محل
محليات
11:20
مشاهد صادمة من صيدا.. ملثمون يهددون شخصًا داخل محل
محليات
04:41
وزير الداخلية في باريس.. وبشرى سارة للبنانيين؟
محليات
04:41
وزير الداخلية في باريس.. وبشرى سارة للبنانيين؟
محليات
00:21
مبادرة تركية - قطرية تشمل لبنان وسوريا.. ماذا عرض أردوغان على ترامب؟ (الأخبار)
محليات
00:21
مبادرة تركية - قطرية تشمل لبنان وسوريا.. ماذا عرض أردوغان على ترامب؟ (الأخبار)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026