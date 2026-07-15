مراسلة الجديد من روما: تتجه الوفود اللبنانية والإسرائيلية إلى حلّ الخلافات المتعلقة بالمناطق التجريبية وآلية الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بالتنسيق والمتابعة مع "السنتكوم"

مراسلة الجديد من روما: تتجه الوفود اللبنانية والإسرائيلية إلى حلّ الخلافات المتعلقة بالمناطق التجريبية وآلية الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بالتنسيق والمتابعة مع "السنتكوم"

مراسلة الجديد من روما: تتجه الوفود اللبنانية والإسرائيلية إلى حلّ الخلافات المتعلقة بالمناطق التجريبية وآلية الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بالتنسيق والمتابعة مع "السنتكوم"

مراسلة الجديد من روما: تسعى الإدارة الأميركية إلى تقريب وجهات النظر بشأن اتفاق الإطار بهدف إنجاح هذه الجولة من المفاوضات وإحراز تقدّم

مراسلة الجديد من روما: تسعى الإدارة الأميركية إلى تقريب وجهات النظر بشأن اتفاق الإطار بهدف إنجاح هذه الجولة من المفاوضات وإحراز تقدّم

مراسلة الجديد من روما: تسعى الإدارة الأميركية إلى تقريب وجهات النظر بشأن اتفاق الإطار بهدف إنجاح هذه الجولة من المفاوضات وإحراز تقدّم

مراسلة الجديد من روما: تتجه اجتماعات روما إلى نهايتها اليوم وسط ترجيحات بالتوافق بين لبنان وإسرائيل على إنشاء لجان تقنية تتولى تطبيق بنود اتفاق الإطار بإشراف أميركي