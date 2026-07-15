معلومات الجديد: يناقش الجانب اللبناني إشكالية أساسية مرتبطة بمبدأ "التحقّق" تتمثل في إمكان الدخول إلى الأملاك الخاصة وهي خطوة تتطلب تعديلاً أو غطاءً قضائياً لبنانياً يتيح تنفيذها بصورة قانونية

مراسلة الجديد: المحكمة العسكرية ترفع قرار منع السفر عن فضل شاكر وتسلّمه جواز سفره على ان يحضر الجلسات اللاحقة

مراسلة الجديد: المحكمة العسكرية ترفع قرار منع السفر عن فضل شاكر وتسلّمه جواز سفره على ان يحضر الجلسات اللاحقة