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مراسلة الجديد: المحكمة العسكرية ترفع قرار منع السفر عن فضل شاكر وتسلّمه جواز سفره على ان يحضر الجلسات اللاحقة
مراسلة الجديد: المحكمة العسكرية ترفع قرار منع السفر عن فضل شاكر وتسلّمه جواز سفره على ان يحضر الجلسات اللاحقة
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مصادر بعبدا للجديد: البحث في مفاوضات روما اليوم تركّز عمليًا وتفصيليًا على آلية التنفيذ
2026-07-15 | 06:43
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مصادر بعبدا للجديد: البحث في مفاوضات روما اليوم تركّز عمليًا وتفصيليًا على آلية التنفيذ
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التنفيذ
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مراسلة الجديد من روما: المنطقة التجريبية التي تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي هي زوطر الغربية والشرقية والغندورية وبرج قلاويه وصريفا وفرون وهي مناطق مختلطة بين محتلة وأخرى تحت النيران الاسرائيلية
معلومات الجديد: يناقش الجانب اللبناني إشكالية أساسية مرتبطة بمبدأ "التحقّق" تتمثل في إمكان الدخول إلى الأملاك الخاصة وهي خطوة تتطلب تعديلاً أو غطاءً قضائياً لبنانياً يتيح تنفيذها بصورة قانونية
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