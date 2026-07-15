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خاص الجديد

مصادر دبلوماسية أميركية للجديد: بيان مرتقب من الخارجية الأميركية يلخص نتائج مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل

2026-07-15 | 08:02
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مصادر دبلوماسية أميركية للجديد: بيان مرتقب من الخارجية الأميركية يلخص نتائج مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل
مصادر دبلوماسية أميركية للجديد: بيان مرتقب من الخارجية الأميركية يلخص نتائج مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل
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مصادر دبلوماسية أميركية للجديد: بيان مرتقب من الخارجية الأميركية يلخص نتائج مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل

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