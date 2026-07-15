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خاص الجديد

معلومات الجديد: إجتماع عسكري افتراضي يوم الجمعة المقبل لتحديد المناطق التجريبية وتواريخ الإنسحاب

2026-07-15 | 10:04
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معلومات الجديد: إجتماع عسكري افتراضي يوم الجمعة المقبل لتحديد المناطق التجريبية وتواريخ الإنسحاب
معلومات الجديد: إجتماع عسكري افتراضي يوم الجمعة المقبل لتحديد المناطق التجريبية وتواريخ الإنسحاب
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معلومات الجديد: إجتماع عسكري افتراضي يوم الجمعة المقبل لتحديد المناطق التجريبية وتواريخ الإنسحاب

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