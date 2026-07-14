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مصادر بعبدا للجديد: طلب الجانب الإسرائيلي مزيدًا من التوضيحات على أن يتم الاجابة عليها خلال جلسة الغد
2026-07-14 | 11:27
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مصادر بعبدا للجديد: طلب الجانب الإسرائيلي مزيدًا من التوضيحات على أن يتم الاجابة عليها خلال جلسة الغد
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