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مراسل الجديد: مجلس النواب يُقرّ فتح اعتماد إضافي لمنح العسكريين وموظفي القطاع العام 6 رواتب إضافية مع مفعول رجعي منذ تاريخ 1 آذار
خاص الجديد
محليات
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