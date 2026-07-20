مراسل الجديد في واشنطن: الرئيس عون سيلتقي اليوم في الكونغرس رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون

مراسل الجديد: سترافق وحدات الجيش اللبناني في زوطر الغربية قوة من فوج الهندسة لاجراء مسح ميداني وازالة اي اجسام قابلة للانفجار

مراسل الجديد: سترافق وحدات الجيش اللبناني في زوطر الغربية قوة من فوج الهندسة لاجراء مسح ميداني وازالة اي اجسام قابلة للانفجار

مراسل الجديد: سترافق وحدات الجيش اللبناني في زوطر الغربية قوة من فوج الهندسة لاجراء مسح ميداني وازالة اي اجسام قابلة للانفجار

مراسل الجديد: الجيش اللبناني ثبت نقطة له عند منطقة "الصوان" عند مدخل بلدة زوطر الغربية على أن يجري تحديد لحظة الانتشار في البلدة بعد الانسحاب الاسرائيلي