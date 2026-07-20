أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

خاص الجديد

مراسل الجديد: الجيش اللبناني ثبت نقطة له عند منطقة "الصوان" عند مدخل بلدة زوطر الغربية على أن يجري تحديد لحظة الانتشار في البلدة بعد الانسحاب الاسرائيلي

2026-07-20 | 12:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مراسل الجديد: الجيش اللبناني ثبت نقطة له عند منطقة "الصوان" عند مدخل بلدة زوطر الغربية على أن يجري تحديد لحظة الانتشار في البلدة بعد الانسحاب الاسرائيلي
مراسل الجديد: الجيش اللبناني ثبت نقطة له عند منطقة "الصوان" عند مدخل بلدة زوطر الغربية على أن يجري تحديد لحظة الانتشار في البلدة بعد الانسحاب الاسرائيلي
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: الجيش اللبناني ثبت نقطة له عند منطقة "الصوان" عند مدخل بلدة زوطر الغربية على أن يجري تحديد لحظة الانتشار في البلدة بعد الانسحاب الاسرائيلي

خاص الجديد

محليات

الجديد:

الجيش

اللبناني

منطقة

"الصوان"

الغربية

تحديد

الانتشار

البلدة

الانسحاب

الاسرائيلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اشتركتوا بتطبيق TOD؟ اسمكم دخل تلقائياً ضمن القرعة على 10,000 دولار من قناة الجديد | الموعد الليلة خلال نشرة الأخبار المسائية لإعلان اسم الفائز!
عامر البساط عن زيارته إلى سوريا لـ #وهلق_شو: لا رغبة منها بالتدخل العسكري في لبنان والعلاقة مبنية على الاحترام المتبادل

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
مصادر عسكرية للجديد تتوقع وصول الجنرال جوزيف كليرفيلد إلى لبنان يوم الاربعاء للمباشرة بالبدء بمراقبة آلية تنفيذ اتفاق الاطار
13:01
معلومات الجديد: عدم اعلان الاجتماع العسكري الافتراضي وتأجيل اعلان البدء بالعمل بالمناطق التجريبية الى يوم الثلاثاء يأتي في سياق مواكبة زيارة الرئيس عون الى واشنطن
13:01
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني عزز انتشاره وأقام حواجز تحديداً في فرون وصريفا وقلاويه وبرج قلاويه والغندورية كما قام بدوريات في زوطر الغربية استباقاً لبيع اسرائيل لبنان من كيسه في اختيار المناطق
13:01
معلومات الجديد: اللقاء العسكري الثلاثي بين لبنان واسرائيل وأميركا جرى فيه مناقشة آلية التنفيذ للمنطقة التجريبية
13:00
معلومات الجديد: مقاربة ترامب تتناول خريطة الشرق الاوسط بما فيها الدخول في اتفاقيات السلام وحاجة الدولة اللبنانية الى بسط سلطتها على أراضيها
13:00
معلومات الجديد: الرئيس عون سيركز على 3 عناوين الأول الانسحاب الاسرائيلي والثاني دعم الجيش والثالث اعادة الاعمار
13:00
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026