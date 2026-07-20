مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني عزز انتشاره وأقام حواجز تحديداً في فرون وصريفا وقلاويه وبرج قلاويه والغندورية كما قام بدوريات في زوطر الغربية استباقاً لبيع اسرائيل لبنان من كيسه في اختيار المناطق