معلومات الجديد: عدم اعلان الاجتماع العسكري الافتراضي وتأجيل اعلان البدء بالعمل بالمناطق التجريبية الى يوم الثلاثاء يأتي في سياق مواكبة زيارة الرئيس عون الى واشنطن