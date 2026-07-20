أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
13:08
ماذا يحصل في غرفة أخبار الجديد؟
12:38
3 عناوين يحملها عون لـ ترامب.. وإسرائيل تبيع لبنان "من كيسه"!
10:40
"ضبط أكثر من 2000 دراجة وسيارة".. بيان لقوى الأمن!
09:52
تظاهرات اعتراضاً على الغش في الامتحانات.. بدعوة من "حزب الصراصير"!
08:38
وصول أبطال العالم إلى مدريد | تابعوا البث المباشر:
خاص الجديد
معلومات الجديد: عدم اعلان الاجتماع العسكري الافتراضي وتأجيل اعلان البدء بالعمل بالمناطق التجريبية الى يوم الثلاثاء يأتي في سياق مواكبة زيارة الرئيس عون الى واشنطن
2026-07-20 | 13:01
A-
A+
معلومات الجديد: عدم اعلان الاجتماع العسكري الافتراضي وتأجيل اعلان البدء بالعمل بالمناطق التجريبية الى يوم الثلاثاء يأتي في سياق مواكبة زيارة الرئيس عون الى واشنطن
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: إجتماع عسكري افتراضي يوم الجمعة المقبل لتحديد المناطق التجريبية وتواريخ الإنسحاب
مصدر عسكري للجديد: تأجيل الاجتماع العسكري الافتراضي بين لبنان وإسرائيل من دون تحديد موعد جديد
بعد إعلان نتنياهو.. فرون ترد: لسنا منطقة تجريبية
معلومات الجديد: عدم اعلان الاجتماع العسكري الافتراضي وتأجيل اعلان البدء بالعمل بالمناطق التجريبية الى يوم الثلاثاء يأتي في سياق مواكبة زيارة الرئيس عون الى واشنطن
خاص الجديد
محليات
الجديد:
اعلان
الاجتماع
العسكري
الافتراضي
وتأجيل
اعلان
البدء
بالعمل
بالمناطق
التجريبية
الثلاثاء
مواكبة
زيارة
الرئيس
واشنطن
العودة الى الأعلى
اشتركتوا بتطبيق TOD؟ اسمكم دخل تلقائياً ضمن القرعة على 10,000 دولار من قناة الجديد | الموعد الليلة خلال نشرة الأخبار المسائية لإعلان اسم الفائز!
عامر البساط عن زيارته إلى سوريا لـ #وهلق_شو: لا رغبة منها بالتدخل العسكري في لبنان والعلاقة مبنية على الاحترام المتبادل
اقرأ ايضا في خاص الجديد
13:01
مصادر عسكرية للجديد تتوقع وصول الجنرال جوزيف كليرفيلد إلى لبنان يوم الاربعاء للمباشرة بالبدء بمراقبة آلية تنفيذ اتفاق الاطار
13:01
مصادر عسكرية للجديد تتوقع وصول الجنرال جوزيف كليرفيلد إلى لبنان يوم الاربعاء للمباشرة بالبدء بمراقبة آلية تنفيذ اتفاق الاطار
13:01
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني عزز انتشاره وأقام حواجز تحديداً في فرون وصريفا وقلاويه وبرج قلاويه والغندورية كما قام بدوريات في زوطر الغربية استباقاً لبيع اسرائيل لبنان من كيسه في اختيار المناطق
13:01
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني عزز انتشاره وأقام حواجز تحديداً في فرون وصريفا وقلاويه وبرج قلاويه والغندورية كما قام بدوريات في زوطر الغربية استباقاً لبيع اسرائيل لبنان من كيسه في اختيار المناطق
13:00
معلومات الجديد: اللقاء العسكري الثلاثي بين لبنان واسرائيل وأميركا جرى فيه مناقشة آلية التنفيذ للمنطقة التجريبية
13:00
معلومات الجديد: اللقاء العسكري الثلاثي بين لبنان واسرائيل وأميركا جرى فيه مناقشة آلية التنفيذ للمنطقة التجريبية
يحدث الآن
محليات
14:00
إلى أهالي زوطر الغربية.. بيان عاجل
عربي و دولي
13:41
أول تعليق من ميسي بعد خسارة نهائي كأس العالم
عربي و دولي
13:41
الخارجية القطرية: استمرار الاعتداءات الإيرانية تصعيد يعقد جهود احتواء التوتر ويقوض المساعي الدبلوماسية
اخترنا لك
مصادر عسكرية للجديد تتوقع وصول الجنرال جوزيف كليرفيلد إلى لبنان يوم الاربعاء للمباشرة بالبدء بمراقبة آلية تنفيذ اتفاق الاطار
13:01
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني عزز انتشاره وأقام حواجز تحديداً في فرون وصريفا وقلاويه وبرج قلاويه والغندورية كما قام بدوريات في زوطر الغربية استباقاً لبيع اسرائيل لبنان من كيسه في اختيار المناطق
13:01
معلومات الجديد: اللقاء العسكري الثلاثي بين لبنان واسرائيل وأميركا جرى فيه مناقشة آلية التنفيذ للمنطقة التجريبية
13:00
معلومات الجديد: مقاربة ترامب تتناول خريطة الشرق الاوسط بما فيها الدخول في اتفاقيات السلام وحاجة الدولة اللبنانية الى بسط سلطتها على أراضيها
13:00
معلومات الجديد: الرئيس عون سيركز على 3 عناوين الأول الانسحاب الاسرائيلي والثاني دعم الجيش والثالث اعادة الاعمار
13:00
مصادر دبلوماسية للجديد: الفريق اللبناني يُحضّر للقاء عون - ترامب لعرض مطالب لبنان ولا سيما الانسحاب الاسرائيلي
12:59
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
14:00
إلى أهالي زوطر الغربية.. بيان عاجل
2026-06-28
الملحق الأمني للاتفاق بين لبنان واسرائيل.. ماذا جاء فيه؟
2026-06-24
نيللي كريم بتصريحات غير مسبوقة عن حرمانها من اولادها وتعرضها للسحر
2026-07-06
في واشنطن.. ماذا وقّع لبنان؟ (الجمهورية)
10:09
موجز الأخبار من قناة الجديد (بث مباشر)
2026-06-01
بعد أشهر من زواجهما.. منة شلبي وزوجها يؤديان فريضة الحج
بالفيديو
بالفيديو
13:39
مقدمة النشرة المسائية 20-07-2026
08:38
وصول أبطال العالم إلى مدريد | تابعوا البث المباشر:
2026-07-19
مقدمة النشرة المسائية 19-07-2026
2026-07-18
مقدمة النشرة المسائية 18-07-2026
2026-07-18
وجيه صقر يتأثر بوفاة والدته ويكشف أسرارًا صادمة: «بعدها حرقة بقلبي»
2026-07-17
مقدمة النشرة المسائية 17-07-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:07
لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة.. إليكم حالة الطقس!
محليات
08:07
لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة.. إليكم حالة الطقس!
محليات
11:35
عن المنطقة التجريبية.. بيان للجيش اللبناني
محليات
11:35
عن المنطقة التجريبية.. بيان للجيش اللبناني
محليات
08:38
وصول أبطال العالم إلى مدريد | تابعوا البث المباشر:
محليات
08:38
وصول أبطال العالم إلى مدريد | تابعوا البث المباشر:
محليات
10:40
"ضبط أكثر من 2000 دراجة وسيارة".. بيان لقوى الأمن!
محليات
10:40
"ضبط أكثر من 2000 دراجة وسيارة".. بيان لقوى الأمن!
محليات
14:00
إلى أهالي زوطر الغربية.. بيان عاجل
محليات
14:00
إلى أهالي زوطر الغربية.. بيان عاجل
عربي و دولي
13:41
أول تعليق من ميسي بعد خسارة نهائي كأس العالم
عربي و دولي
13:41
أول تعليق من ميسي بعد خسارة نهائي كأس العالم
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026