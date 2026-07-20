3 عناوين يحملها عون لـ ترامب.. وإسرائيل تبيع لبنان "من كيسه"!

بعيداً عن شكل الاستقبال لرئيس الجمهورية ومدى التزامه بالمراسم الدبلوماسية، تتوجه الانظار الى اللقاء الثنائي بين عون وترامب وسط تطلعات لبنانية بان يحمل معه مكاسب يعود بها عون الى .مصادر دبلوماسية تحدثت للجديد، عن تحضير الفريق اللبناني لهذا اللقاء لعرض مطالب ولا سيما الانسحاب ، واتصل بولي العهد السعودي محمد بن سلمان من واشنطن طالبا دعم الرياض لموقف لبنان في البيت الابيض ولا سيما في الملف الامني لتنفيذ آلية اتفاق الاطار.وفي المعلومات، ان عون سيركز على ثلاثة عناوين: الانسحاب الاسرائيلي، ودعم الجيش واعادة الاعمار. اما ترامب فترجح المصادر ان تتناول مقاربته خريطة الشرق الاوسط بما فيها الدخول في اتفاقيات السلام، وحاجة الدولة الى بسط سلطتها على اراضيها.وبانتظار انتهاء الزيارة لتقييم نتائجها، كان لافتا اصدار الاميركية بيانا تحدثت فيه عن بدء تنفيذ المناطق التجريبية في زوطر الغربية وفرون وصريفا. إلا ان معلومات الجديد تحدثت عن حصول اللقاء العسكري الثلاثي بين لبنان واسرائيل واميركا وجرى فيه مناقشة آلية التنفيذ.اما قائد الجيش رودولف هيكل فقالت المصادر إنه "عزز انتشار الجيش واقام حواجز تحديدا في فرون وصريفا وقلاويه وبرج قلاويه والغندورية كما قام بدوريات في زوطر الغربية استباقا لبيع اسرائيل لبنان من كيسه في اختيار المناطق التجريبية".وبالتالي فإن "كل القرى التي ذكرها بيان الخارجية الاميركية سبق للجيش ان انتشر فيها باستثناء زوطر الغربية".وتقول معلومات الجديد إن "عدم اعلان الاجتماع العسكري الافتراضي وتأجيل اعلان البدء بالعمل بالمناطق التجريبية الى يوم الثلثاء يأتي في سياق مواكبة زيارة عون الى واشنطن".وتتوقع مصادر عسكرية وصول الجنرال جوزيف كليرفيلد الى لبنان يوم الاربعاء للمباشرة بالبدء بمراقبة آلية تنفيذ اتفاق الاطار.