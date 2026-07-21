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خاص الجديد

مراسل الجديد يواكب بدء دخول الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية

2026-07-21 | 02:14
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مراسل الجديد يواكب بدء دخول الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية
مراسل الجديد يواكب بدء دخول الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية


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مراسل الجديد يواكب بدء دخول الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية

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