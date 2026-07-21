رئيس بلدية زوطر الغربية لـ"الجديد": نأمل دخول المواطنين بأسرع وقت الى البلدة بعد سماح الجيش اللبناني بذلك

مصادر مواكبة لزيارة عون إلى واشنطن لـ"الجديد": الرئيس عون أكد موقفه في أكثر من مناسبة وهو موقف ثابت برفض عقد أي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو