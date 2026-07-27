نشرة اخبار الظهيرة من قناة الجديد

اكتشف من الآن إن كان الإعلام هو مستقبلك! مركز الجديد الإعلامي يطلق دورة مخصصة للمراهقين بين 12 و17 عاماً، تتيح خوض تجربة حقيقية داخل قناة "الجديد" قبل اختيار تخصّصك الجامعي ومسارك المهني. تعلّم على يد نخبة من الإعلاميين والأساتذة الجامعيين، واكتشف ما إذا كنت ترى نفسك مستقبلاً مذيعاً (ة)، مراسلاً (ة) أو صانع (ة) محتوى. ولمدة 4 اسابيع، ستتعلم تحرير الأخبار ومكوّنات النشرة. الصوت والإلقاء ومخارج الحروف. الحضور والثقة أمام الكاميرا. لغة الجسد والإطلالة التلفزيونية. التقديم والتغطية المباشرة من الاستوديو.



لا تنتظر حتى الجامعة لتكتشف شغفك. ابدأ اليوم واختبر المهنة التي قد تصبح مستقبلك!