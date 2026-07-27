بين القصرين.. ودٌ رغم الاختلاف (تابعوا النشرة المسائية)

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هيئة البث الإسرائيلية: في إطار آلية التنسيق بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل عثر الجيش اللبناني على مخبأ أسلحة تابع لحزب الله في المناطق التجريبية جنوب لبنان
هيئة البث الإسرائيلية: في إطار آلية التنسيق بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل عثر الجيش اللبناني على مخبأ أسلحة تابع لحزب الله في المناطق التجريبية جنوب لبنان
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