بـ غارتين.. استهداف شقة سكنية في النبطية الفوقا (صور)

أفاد مراسل الجديد، بأن "مسيرة اسرائيلية شنت غارتين استهدفتا الفوقا".

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وأضاف: "الغارة التي نفذتها المسيرة على النبطية استهدفت شقة سكنية ضمن مبنى وقد اندلعت في داخلها النيران".