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بـ غارتين.. استهداف شقة سكنية في النبطية الفوقا (صور)
2026-07-28 | 02:43
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بـ غارتين.. استهداف شقة سكنية في النبطية الفوقا (صور)
أفاد مراسل الجديد، بأن "مسيرة اسرائيلية شنت غارتين استهدفتا
النبطية
الفوقا".
وأضاف: "الغارة التي نفذتها المسيرة على النبطية
الفوقا
استهدفت شقة سكنية ضمن مبنى وقد اندلعت في داخلها النيران".
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